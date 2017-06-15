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В Тюмени завершилась акция "Онлайн-плательщик"Сегодня в 10:34

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Последний победитель получил ноутбук.

В Тюменской области подошла к концу акция "Онлайн-плательщик", стартовавшая 1 апреля 2016 года. За это время семь тюменцев получили подарки за своевременную оплату и передачу показаний приборов учета через Личный кабинет на сайте "Тюменьэнергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток".

В частности, седьмой победитель Федор Комаров получил ноутбук, также вручались аэрогрили и мультиварки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"Каждый месяц день в день сын передает показания прибора учета и оплачивает электроэнергию в Личном кабинете на вашем сайте. Большое спасибо за подарок, за то, что вообще организовали такое масштабное мотивирующее мероприятие", - поблагодарил Федор Комаров.

Акция "Онлайн-плательщик" была организована Энергосбытовой компанией "Восток" совместно с Единым расчетным центром "Прогресс".

ЭК "Восток" еще раз поздравляет всех победителей акции, желает своим клиентам и дальше пользоваться удобными онлайн-сервисами на сайте, вовремя платить и передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте "Тюменьэнергосбыта".

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