×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Доход безработных заморозят еще на годСегодня в 13:14

  • Текст

Минтруд не планирует увеличивать пособие.

Министерство труда России предложило оставить размер пособия по безработице в 2018 году на прежнем уровне. Проект постановления правительства РФ, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Минимальные и максимальные выплаты составят 850 и 4990 рублей соответственно. Стоит отметить, что пособие по безработице в России не индексируется с 2009 года.

В конце 2016 года Минтруд предложил увеличить размер выплат за счет сокращения числа безработных, получающих пособие. Однако профсоюзы выступили против.

По данным Росстата, весной 2017 года уровень безработицы в стране составил 5,3% от экономически активного населения. В Екатеринбурге этот показатель равен 0,73%, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×