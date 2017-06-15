Минтруд не планирует увеличивать пособие.

Министерство труда России предложило оставить размер пособия по безработице в 2018 году на прежнем уровне. Проект постановления правительства РФ, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Минимальные и максимальные выплаты составят 850 и 4990 рублей соответственно. Стоит отметить, что пособие по безработице в России не индексируется с 2009 года.

В конце 2016 года Минтруд предложил увеличить размер выплат за счет сокращения числа безработных, получающих пособие. Однако профсоюзы выступили против.

По данным Росстата, весной 2017 года уровень безработицы в стране составил 5,3% от экономически активного населения. В Екатеринбурге этот показатель равен 0,73%, передает "Уралинформбюро".