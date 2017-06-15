Минздрав РФ подсчитал "безопасные" рюмкиСегодня в 11:35
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И бокалы.
На бутылках спиртного вскоре может появиться маркировка с нормами употребления алкоголя. Их рассчитали специалисты Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ, пишут "Известия".
Высокий риск для здоровья мужчин несут ежедневные 1,5 литра пива, а также 3 литра крепленого вина или литр водки в неделю. А вот стопка беленькой в день таит в себе низкий риск, как и бутылка крепленого вина в неделю или 1,5 литра пенного через день, передает "Уралинформбюро".
Для женщин лимиты гораздо ниже. В день представительницам слабого пола можно выпивать 200 миллилитров сухого вина крепостью 13 градусов или 150 миллилитров шампанского, или 50 миллилитров водки. Большие дозировки несут уже средний риск вреда здоровью.
Нормативы выводились из расчета 10 граммов этилового спирта на стандартную дозу (СД), например в стопке водки будет содержаться 3,2 СД алкоголя. Таким образом опасность потребления алкоголя за неделю можно высчитать по следующей шкале: низкий риск - 21 СД для мужчин и 14 СД для женщин, средний - 21-35 и 14-28 СД соответственно, а высокий риск - 35-70 и 28-70 СД.
Однако специалисты-наркологи говорят, что пользы от таких рекомендаций на бутылках будет немного, ведь для каждого человека уровень потребления алкоголя индивидуален, а некоторым и вовсе нельзя пить.
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