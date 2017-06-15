Из-за задержки борта.

15 июня 2017 года пассажиры рейса Екатеринбург - Санкт-Петербург "Уральских авиалиний" отправятся в полет с 11-часовой задержкой. По данным онлайн-табло Кольцово, вылет Airbus A320 в город на Неве должен был состоятся еще в 6.00 по местному времени, но отложен до 16.55.

Причиной переноса рейса стало позднее прибытие судна, которое с 10-часовой задержкой вылетело из Петропавловска-Камчатского.

"14 июня сложные метеоусловия в аэропорту Иркутска и вынужденная в связи с этим посадка на запасном аэродроме в Улан-Удэ, а также регламент работы аэропорта Петропавловск-Камчатский стали причиной задержки рейса U6-385 Екатеринбург - Иркутск - Владивосток - Петропавловск-Камчатский и обратного рейса U6-386 Петропавловск-Камчатский - Владивосток - Иркутск - Екатеринбург - Санкт-Петербург", - говорится в официальном комментарии, разосланном перевозчиком.

Пассажирам предоставлены все положенные услуги согласно Федеральным авиационным правилам, в том числе размещение в гостинице. Прибытие лайнера в аэропорт Кольцово планируется в 16.10 по местному времени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за временные неудобства.