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Плачь Москва и Россия - умер Алексей БаталовСегодня в 11:59

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Этим слезам поверят.

Утром 15 июня 2017 года в одной из больниц Москвы на 89-ом году жизни скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Как пишет "Комсомольская правда", он умер во сне. От чего именно - не сообщается.

Баталов попал в больницу в январе 2017 года с переломом шейки бедра. В феврале его прооперировали, передает "Уралинформбюро". 14 июня артисту стало плохо, и для него вызвали священника.

Баталов в первую очередь известен своей ролью Гоши в фильме "Москва слезам не верит". В 1981 году картина получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

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