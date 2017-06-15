Под открытым небом.

В екатеринбургском Академическом День молодежи отметят в новом формате. 24 июня для жителей и гостей молодого района будут организованы большой квартирник, фотоквест и другие мероприятия.

Так, на главной площадке около Символа студенческим стройотрядам расположится необычная сцена-квартира для выступлений уральских творческих коллективов и исполнителей. Музыканты исполнят хиты домашних "посиделок", а также представят премьерные песни. Ожидается, что импровизированный квартирник сохранит атмосферу добрососедства и душевности традиционных концертов "у кого-то дома".

Между тем для самых маленьких организуют специальные зоны с батутами, игрушечной рыбалкой, настольными играми и песочной комнатой. Дети постарше посоревнуются в скалолазании и туристическом ориентировании, а также попробуют свои силы в интерактивном лазерном тире и на радиоуправляемых аттракционах.

В рамках увлекательного фотоквеста гостям праздника предстоит отгадать шесть загадок. На каждой точке можно сделать фотографии, объединив их потом в коллаж.

"Квест по Академическому позволит лучше узнать район, увидеть его основные достопримечательности. Кроме того, это отличная возможность весело и с умом провести летний субботний день в семейной или дружеской компании", - рассказали "Уралинформбюро" организаторы праздника.