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Прогулка с пивом по парку обернется принудительным лечением 15 июня в 17:28

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От алкоголизма.

Любителям посидеть с бутылочкой пива на детской площадке или в парке в скором времени может грозить принудительное лечение. С предложением отправлять нарушителей в наркологические диспансеры на медосвидетельствование выступил член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин.

А если врачи выявят у пациента алкоголизм, помимо административного штрафа ему будет грозить принудительное лечение от зависимости, поясняет инициативу Говорина RT. Парламентарий уверен, что подобная мера станет и отличной профилактикой преступности: 73% убийств совершаются "под мухой" и чаще всего людьми, страдающими алкоголизмом.

Сейчас за распитие спиртного в запрещенных местах грозит только штраф в размере от 500 до 1500 рублей, передает "Уралинформбюро".

Предложение Говорина может войти в проект нового федерального закона о принудительном лечении от алкоголизма. Однако, по мнению экспертов, принудительное лечение алкоголизма является неэффективной мерой. Подобное пытались практиковать в Советском Союзе: алкоголиков на несколько недель помещали в лечебно-трудовые профилактории. Пока любителей выпить наставляли на путь истинный принудительным трудом, их семьи получали некоторую передышку - это и был единственный положительный эффект. Сами же пациенты ЛТП не менялись ни на йоту.

Стоит отметить, что в последние годы россияне стали реже прикладываться к бутылке. С 2011 по 2016 год, по данным Росстата, продажа водки и ликероводочных изделий сократилась почти на 40% (с 10,9 до 6,6 литра на душу населения), а пива на 25% - до 53,3 литра на человека.

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