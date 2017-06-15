В 2018 году.

В Тюмени разработали проект постановления об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. Согласно документу, с 1 января 2018 года тариф будет увеличен с 22 до 25 рублей. Затем каждый год в течение двух лет стоимость билета будет повышаться на 1 рубль.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, документ может вступить в силу только после прохождения сложной процедуры согласования.

Стоит отметить, что тюменские перевозчики требовали повышения стоимости проезда еще с 1 января 2017 года. Они направляли в мэрию соответствующие письма.

Инициатива вызвала бурю возмущения горожан. В городе прошло несколько протестных митингов. В итоге тарифы поднимать не стали.