И развитии инфраструктуры.

14 июня 2017 года Михеевский ГОК в Варненском районе посетили 30 жителей Томинского сельского поселения. По приглашению Русской медной компании приехали сотрудники школ, детсадов, учреждений допобразования, социальных служб, депутаты, представители малого бизнеса, передает "Уралинформбюро".

Томинцц хотели своими глазами увидеть, что будет представлять собой Томинский ГОК, аналогом которого является комбинат в Варне.

Гостям показали все основные объекты предприятия. Это карьер по добыче медно-порфировой руды, крупнейшую в России гирационную дробилку, конвейер для транспортировки сырья на склад, а также обогатительную фабрику, где осуществляется измельчение руды с извлечением полезного компонента и производство медного концентрата.

"С первый дней я поддерживаю проект строительства Томинского ГОКа. Это развитие инфраструктуры, это рабочие места. Тем более на таких условиях, на которых предлагают нам! Причем необязательно быть инженером и семи пядей во лбу, с высшим образованием, можно обучиться на комбинате, получить работу и доход, что немаловажно в наше время для молодежи", - отметила член совета депутатов Томинского сельского поселения Людмила Адимова.

Большое впечатление на томинцев произвела Варна. С началом строительства Михеевского ГОКа там появились объекты социнфраструктуры, развивается малый бизнес и культурно-образовательные проекты.

"Варна мне понравилась, такое красивое село, столько свободы там. 12 тысяч населения – и все так чисто, так красиво! Я понимаю, что есть и проблемы, и задачи, которые нужно решать. Но то, что мы сегодня услышали – это здорово. Томинский ГОК нам нужен для того, чтобы наши молодые люди не уезжали, а оставались работать на своей земле", - рассказала директор Томинской СОШ Наталья Чуйдук.

Участники экскурсии посетили и деревню Катенино, которая находится в 3 километрах от Михеевского ГОКа.

"Сначала у меня были опасения, но потом, посмотрев проект Томинского ГОКа и посмотрев Михеевский ГОК, поговорив с жителями близлежащего поселения – Катенино, убедилась: их все устраивает, все нравится, вода есть. Поэтому мы согласны, пусть строят – мы будем работать там", - поделилась бухгалтер ТСЖ "Томинский" Екатерина Матвеева.

Жители Томинского сельского поселения надеются, что после строительства Томинского ГОКа появятся не только рабочие места, но и возможность развивать инфраструктуру и реализовывать соцпроекты.

"Нам нужно три ГОКа таких, как Михеевский, чтобы мы встали на ноги, стали жить нормально. Я жил в Европе 10 лет, видел разные производства. Но такого не видел даже в Германии. Тут лучше намного! Чисто, аккуратно. Идеально! Я за Томинский ГОК двумя руками! ГОК заработает – мы заживем", - рассуждает житель Томинского сельского поселения Валерий Меньшинин.

Соцработник Ирина Климова добавляет: "От Томинского ГОКа ждем рабочие места и школа, помощь школе, помощь спортшколе. Уже тренажеры закупили, уже делают ремонт в музыкальной школе, хореографический зал у нас будет. ГОК нам хорошо помогает!"

"От строительства Томинского ГОКа я вижу одни плюсы, никаких минусов. Получается финансирование, клуб построят, которого у нас нет, дороги сделают, которые уже 20 лет не ремонтировали, сделают дорогу до Мичурино", - подытожил Роман Ангизов.