×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Военный рекорд - по 500 квартир в месяцСегодня в 14:15

  • Текст

Куплено по ипотеке.

С начала 2017 года по военной ипотеке в Центральном военном округе приобретено около 2 500 квартир на общую сумму 7,1 миллиарда рублей.

Предпочтение военнослужащие отдают жилью в Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях. Средняя площадь купленных ими квартир составляет 63 квадратных метра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦВО.

С 7 июня участники военной ипотеки могут использовать средства материнского капитала как для первоначального взноса, так и для частичного или полного погашения кредита. Соответствующие поправки в Федеральный закон №117 "О накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" внесло правительство РФ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Долг Родине»

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×