Куплено по ипотеке.

С начала 2017 года по военной ипотеке в Центральном военном округе приобретено около 2 500 квартир на общую сумму 7,1 миллиарда рублей.

Предпочтение военнослужащие отдают жилью в Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях. Средняя площадь купленных ими квартир составляет 63 квадратных метра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦВО.

С 7 июня участники военной ипотеки могут использовать средства материнского капитала как для первоначального взноса, так и для частичного или полного погашения кредита. Соответствующие поправки в Федеральный закон №117 "О накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" внесло правительство РФ.