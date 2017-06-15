Над землей.

Администрация Екатеринбурга отказала петербургскому бизнесмену Ринату Бичурину в строительстве бесплатного наземного метро. Как сообщил "Уралинформбюро" предприниматель, чиновники планируют развивать в уральской столице "подземку", все еще надеясь на федеральное финансирование. Между тем, Бичурин уверен, что это бессмысленно.

Сейчас бизнесмен планируется добиться вынесения вопроса о необходимости возведения наземного метро на референдум. Для этого он организовал в Интернете сбор подписей. Пока за референдум проголосовали всего 20 екатеринбуржцев. Если цифра перевалит за 20 тысяч, обращение будет направлено в мэрию.

Аналогичные голосования организованы для пермяков и челябинцев. В Прикамье собрано 170 подписей в поддержку, в Челябинске - 220.

Ранее Бичурин заявлял, что в уральской столице можно соорудить порядка 80 километров надземной трассы. Она может располагаться на опорах над дорогами общего пользования. Стоимость строительства оценивается в 24 миллиарда рублей.

Средства на строительство предприниматель намеревается занять у банка. Затраты, по его приблизительным подсчетам, окупятся всего за 2 года. И это при том, что проезд для горожан будет бесплатным. Предполагается, что транспортные расходы покроют платежи за аренду площадей на станционных комплексах.

Эксперты уверены, что Бичурин "витает в облаках", и воплотить в жизнь его идею нереально.

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