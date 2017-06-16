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Челябинцы пожаловались в ОНФ на рейдерский захват15 июня в 15:52

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Их земель.

В Челябинске более 70 собственников лишились своих земельных участков, приобретенных законным путем у муниципалитета. Они уверены, что их наделы захватили рейдеры.

Речь идет о землях в поселке Тарасовка. После их приобретения появилась компания, заявившая, что давно запланировала на данной, принадлежащей ей территории территории строительство детского спортивного лагеря. В итоге суд встал на сторону застройщика и аннулировал договоры с собственниками коттеджей.

"Суд не принял от добросовестных покупателей фотоподтверждение факта, что постройки истца не являются капитальными, зато в качестве аргумента принял никем не утвержденный проект застройки. Истец заявил, что собирается построить на данной территории, которую он получил бесплатно, детский молодежный лагерь. Но, по сообщениям жителей, все готовится к строительству обычного коттеджного поселка", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

По данным анонимного источника "Уралинформбюро", к этой истории может иметь отношение бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Буйновский.

Активисты намерены привлечь к проблеме следователей и прокуроров. Если доказать незаконность строительства молодежного лагеря не удастся, муниципалитету придется вернуть собственникам 85 миллионов рублей от продажи земли.

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