×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Кировлес" требует с Навального 16 миллионовСегодня в 14:12

  • Текст

В счет возмещения ущерба.

Компания "Кировлес" требует взыскать с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева более 16 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Иск принял к производству Никулинский райсуд Москвы, пишут федеральные СМИ.

Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня 2017 года.

Как ранее писало "Уралинформбюро", в феврале 2017 года Ленинский райсуд Кирова признал А.Навального виновным по делу о хищении бюджетных средств "Кировлеса". По данным следствия, он вместе с бизнесменом П.Офицеровым вынудил предприятие продавать продукцию ниже себестоимости. По оценкам, ущерб бюджету составил 6 миллионов рублей. Навальному назначили 5 лет условно со штрафом 500 тысяч рублей, Офицерову - такой же штраф и 4 года условно.

Ранее по теме:
Навальный лишился шанса стать президентом
У Навального нет шансов стать президентом России

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×