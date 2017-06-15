В счет возмещения ущерба.

Компания "Кировлес" требует взыскать с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева более 16 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Иск принял к производству Никулинский райсуд Москвы, пишут федеральные СМИ.

Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня 2017 года.

Как ранее писало "Уралинформбюро", в феврале 2017 года Ленинский райсуд Кирова признал А.Навального виновным по делу о хищении бюджетных средств "Кировлеса". По данным следствия, он вместе с бизнесменом П.Офицеровым вынудил предприятие продавать продукцию ниже себестоимости. По оценкам, ущерб бюджету составил 6 миллионов рублей. Навальному назначили 5 лет условно со штрафом 500 тысяч рублей, Офицерову - такой же штраф и 4 года условно.

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