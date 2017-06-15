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Не прячьтесь по подвалам - идите в ГУФСИНСегодня в 14:19

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На отметку.

В Свердловской области сотрудники регионального ГУФСИН разыскали 27 осужденных, уклонявшихся от исполнения наказания без лишения свободы. Кроме того, найден один человек, "косивший" от колонии-поселения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, операция "Розыск" проводилась с 6 по 8 июня 2017 года. В ней приняли участие 198 сотрудников свердловского ГУФСИН. Они проверили 257 адресов.

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