На отметку.

В Свердловской области сотрудники регионального ГУФСИН разыскали 27 осужденных, уклонявшихся от исполнения наказания без лишения свободы. Кроме того, найден один человек, "косивший" от колонии-поселения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, операция "Розыск" проводилась с 6 по 8 июня 2017 года. В ней приняли участие 198 сотрудников свердловского ГУФСИН. Они проверили 257 адресов.