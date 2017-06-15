На Среднем Урале.

Житель свердловской деревни Кунара (Невьянский район) при строительстве дома обнаружил целый арсенал времен Первой мировой войны. В тайнике, замаскированном среди бревен старого сарая, лежали патроны и нечто похожее на гранату. О своей находке свердловчанин сообщил в полицию.

Специалисты, исследовав арсенал, отметили, что он сохранился не хуже, чем в музейной экспозиции. В тайнике лежали заржавевшая английская боевая граната "Миллса", изготовленная более века назад, а также более 50 патронов системы "Ремингтон" 1906 года выпуска и 7 патронов калибра 7,62 для винтовки Мосина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Несмотря на солидный возраст, граната находилась в боевом состоянии, поэтому взрывотехники ОМОН вывезли ее в спецконтейнере для дальнейшего уничтожения.

По факту обнаружения арсенала проводится проверка.