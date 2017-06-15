В поддержку строительства Томинского ГОКа.

Группа коркинцев обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать строительство Томинского ГОКа. Местные жители записали видеобращение, передает "Уралинформбюро"

По мнению коркинцев, проект РМК позволит решить экологическую проблему Коркинского района, связанную с постоянным горением угольных пластов. Согласно планам, хвосты обогащения ГОКа будут использовать в производстве специального закладочного материала для рекультивации угольного разреза "Коркинского". Это позволит прекратить оползневые процессы и эндогенные пожары в разрезе.

Как считают местные жители, строительство Томинского ГОКа позволит решить не только экологические, но и социальные проблемы муниципального образования. В частности, проект предусматривает переобучение и трудоустройство сотрудников Челябинской угольной компании.

Также жители Коркино отправили соответствующий вопрос на прямую линию с президентом. "Если Коркинский угольный разрез не ликвидируют сейчас, то этого уже не произойдет в ближайшие десятилетия, поскольку у государства просто нет на это денег. Просим вас помочь нам и поддержать строительство Томинского ГОКа", - подчеркивают они.