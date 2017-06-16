Операция длилась 11 часов.

Хирурги Детской больницы Филадельфии (США) провели успешную операцию по разделению 10-месячных сиамских близнецов Эрин и Эбби Делани.



Фото: www.facebook.com/conjoineddelaneytwins

Группа из 30 специалистов, включая пластических и нейрохирургов, работала 11 часов, передает "Уралинформбюро".

Хизер и Райли Делейни узнали, что у них родятся сиамские близнецы на 11 недели беременности, однако супруги приняли решение сохранить детей. Девочки появились на свет на 30-й неделе, и врачи сразу же принялись за разработку плана по их разделению.