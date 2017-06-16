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Праздник молодежи растянется в Екатеринбурге на 10 дней15 июня в 16:10

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Под Березой.

В Екатеринбурге с 16 по 29 июня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню российской молодежи. Все они объединены единой тематикой – XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Тематические площадки в эти дни будут организованы в разных частях города. В Орджоникидзевском районе состоятся уличные соревнования по танцам, в Чкаловском – шоу стрит-арт, в Октябрьском – концертная программа "Под Березой".

Основные мероприятия пройдут 24 июня на площадке около Театра драмы. В афише: зарядка и йога на свежем воздухе, настольные игры и фрисби, аниматоры и фокусники. На "десерт" - выступление популярных среди молодежи групп "БогАчи", "Поколение РОК", "Анимация", "Годжи".

Завершится праздник по традиции торжественным салютом, передает "Уралинформбюро".

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