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В Германии Янтарную комнату ищут на секретном заводе15 июня в 16:35

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Под землей.

В Германии начали раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты. Работы ведутся на территории бывшего подземного завода при концлагере Дора-Миттельбау (подразделение Бухенвальда) вблизи города Хонштайн, пишет Thuringer Allgemeine.

По словам бывших узников, в одном из тоннелей в окрестностях лагеря весной 1945 года военные прятали большие контейнеры. Позже тоннели засыпали землей.

Попытки найти Янтарную комнату не прекращаются на протяжении 70 лет. По разным данным, она может находиться на территории Калининградской области, Германии, Польши или Чехии. Есть версии, что она покоится на дне Балтийского моря, передает "Уралинформбюро".

В XVIII веке немецкие мастера создали Янтарную комнату для прусского короля Фридриха I. Позже она была подарена Петру I и стала главной жемчужиной императорской резиденции в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году войска Третьего рейха вывезли объект в Королевский замок Кенигсберга. Незадолго до штурма города-крепости комната бесследно исчезла.

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