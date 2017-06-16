И поехала с мигалками в больницу.

14 июня 2017 года в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД организовали неожиданный эскорт.

К несшим службу на перекрестке улиц Фурманова и Шаумяна инспекторам обратился взволнованный водитель. Он рассказал, что в его автомобиле находится пассажирка, у которой только что родился ребенок.

Как оказалось, мужчина по "пробкам" вез в роддом беременную женщину и ее подругу. В пути у будущей мамы начались схватки.

Инспекторы ДПС, включив спецсигналы на служебном авто, за 5 минут сопроводили машину с роженицей и ребенком до больницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Девочка, которую назвали Василисой, родилась здоровой и чувствует себя хорошо.

А 15 июня в Уфимском перинатальном центре во время "прямой линии" с Путиным родился мальчик Миша. Новорожденного по телемосту показали президенту, сообщившему, что у него недавно появился второй внук.