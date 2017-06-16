По версии "Уралинформбюро".

1. Выживший

Четыре долгих дня вся Россия следила за поисками 4-летнего Димы Пескова в окрестностях Асбеста. Лес прочесывали 500 человек: сотрудники МЧС, волонтеры и просто неравнодушные. Поиски увенчались успехом - 14 июня мальчик был найден. В тяжелом состоянии его вертолетом доставили в ОДКБ №1 в Екатеринбурге.

Выжить малышу в лесу помогли теплая одежда, вода из ручьев и сосновые побеги. На третьи сутки в больнице Дима начал есть самостоятельно. Теперь врачи ждут результатов анализов на клещевые инфекции - на ребенке обнаружили около 20 укусов паразитов.

2. Огненная башня

Уходящая неделя надолго запомнится жителям западной части Лондона. В ночь на среду ярким факелом вспыхнула 27-этажная высотка "Гренфелл Тауэр". К утру здание выгорело полностью, засыпав окрестности кусками кирпича и другими обломками. Жертвами пожара стали 17 человек, еще 37 пострадавших остаются в больницах. Без вести пропали 65 жильцов многоэтажки, в том числе 18 детей.

3. Призрачный гонщик

Во Франции мотоцикл самостоятельно преодолел несколько километров. Его водитель выпал из седла после столкновения с машиной на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор.

В обсуждениях выложенного в Сеть ролика кто-то предположил, что байком управляет "призрачный гонщик".

4. Розовая картошечка и вкусняшка

Маленьким жителям США дали попробовать традиционные блюда русской кухни, среди которых почему-то оказался и украинский борщ. Кроме него пятеро дегустаторов отведали блины с икрой, пельмени и ватрушки.

"Вкусняшкой" единодушно была признана ватрушка, вот только сделана она была из слоеного теста и украшена взбитыми сливками и замороженной ежевикой.

"Такос с рыбьими яйцами" не вызвали восторга у маленьких американцев, впрочем как и "сырные внутри" пельмени. А вот борщ впечатлил их вкусной "розовой картошечкой" - под таким кодовым названием у малышей прошла свекла.

5. Я еще только учусь!

Детеныши животных, бесспорно, очаровательны, но вот ми-ми-мишность однодневного зевающего хамелеончика просто зашкаливает. Малыш, умещающийся на кончике пальца, изо всех сил старается поменять цвет. И это ему удается - на зеленых боках появляются темные пятна, которые через несколько секунд тускнеют.