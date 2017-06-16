Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:27
- Текст
По версии "Уралинформбюро".
1. Выживший
Четыре долгих дня вся Россия следила за поисками 4-летнего Димы Пескова в окрестностях Асбеста. Лес прочесывали 500 человек: сотрудники МЧС, волонтеры и просто неравнодушные. Поиски увенчались успехом - 14 июня мальчик был найден. В тяжелом состоянии его вертолетом доставили в ОДКБ №1 в Екатеринбурге.
Выжить малышу в лесу помогли теплая одежда, вода из ручьев и сосновые побеги. На третьи сутки в больнице Дима начал есть самостоятельно. Теперь врачи ждут результатов анализов на клещевые инфекции - на ребенке обнаружили около 20 укусов паразитов.
2. Огненная башня
Уходящая неделя надолго запомнится жителям западной части Лондона. В ночь на среду ярким факелом вспыхнула 27-этажная высотка "Гренфелл Тауэр". К утру здание выгорело полностью, засыпав окрестности кусками кирпича и другими обломками. Жертвами пожара стали 17 человек, еще 37 пострадавших остаются в больницах. Без вести пропали 65 жильцов многоэтажки, в том числе 18 детей.
3. Призрачный гонщик
Во Франции мотоцикл самостоятельно преодолел несколько километров. Его водитель выпал из седла после столкновения с машиной на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор.
В обсуждениях выложенного в Сеть ролика кто-то предположил, что байком управляет "призрачный гонщик".
4. Розовая картошечка и вкусняшка
Маленьким жителям США дали попробовать традиционные блюда русской кухни, среди которых почему-то оказался и украинский борщ. Кроме него пятеро дегустаторов отведали блины с икрой, пельмени и ватрушки.
"Вкусняшкой" единодушно была признана ватрушка, вот только сделана она была из слоеного теста и украшена взбитыми сливками и замороженной ежевикой.
"Такос с рыбьими яйцами" не вызвали восторга у маленьких американцев, впрочем как и "сырные внутри" пельмени. А вот борщ впечатлил их вкусной "розовой картошечкой" - под таким кодовым названием у малышей прошла свекла.
5. Я еще только учусь!
Детеныши животных, бесспорно, очаровательны, но вот ми-ми-мишность однодневного зевающего хамелеончика просто зашкаливает. Малыш, умещающийся на кончике пальца, изо всех сил старается поменять цвет. И это ему удается - на зеленых боках появляются темные пятна, которые через несколько секунд тускнеют.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:55
Поднебесная приглашает на панда-туры
Года через два.Сегодня в 17:54
Центр Екатеринбурга собираются "оскверить"
За счет паркингов.Сегодня в 17:53
Екатеринбуржцу грозит 14 лет за убийство Кристины Яновой
Столько запросил прокурор.Сегодня в 17:41
В летних лагерях отдохнут 358 000 юных свердловчан
Каждый седьмой – льготник.Сегодня в 17:27
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:20
На "Калининце" встали трибуны
К ЧМ-2018.Сегодня в 16:53
"МРСК Урала" инвестирует в подстанцию "Лобва" более 5 миллионов
Повысив надежность электроснабжения 4 поселков.Сегодня в 16:53
Ройзман выпрашивает подписи депутатов через Интернет
Для преодоления муниципального фильтра.Сегодня в 16:52
Миасца раздавило надгробной плитой
В нелегальном цехе.Сегодня в 16:43
ЦБ снизил ключевую ставку до 9%
На четверть процентного пункта.Сегодня в 16:35
Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
В вопросе расселения балков.Сегодня в 16:35
Энергетикам грозит крупный штраф из-за ошпаренных тюменцев
В числе пострадавших - 5 человек.Сегодня в 16:30
Врач избежит наказания за гибель 3-летней екатеринбурженки
Уголовное дело прекращено.Сегодня в 16:29
Чиновники Ямала оплачивали "мертвые" работы
Их ждет суд.Сегодня в 16:22
Урал накроет шторм
В выходные.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Ройзман выпрашивает подписи депутатов через Интернет
- Сегодня в 16:35Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
- Сегодня в 16:30Врач избежит наказания за гибель 3-летней екатеринбурженки
- Сегодня в 15:24Свердловскому ТФОМСу подкинут миллиард рублей
- Сегодня в 13:13В Тюменской области при взрыве иномарки погибли 3 человека
Аналитика
Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
В вопросе расселения балков.
Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?
За дешевую ипотеку заплатят шельфом.
Как устроиться в спецназ, находясь в коме?
Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.