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Выслугу лет для военных пенсий увеличат на четверть15 июня в 18:04

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С 20 до 25 лет.

Российским военным поднимут планку выслуги лет для выхода на пенсию - до 25 лет. Соответствующий законопроект уже разработан, пишет "КоммерсантЪ"со ссылкой на источник, близкий к руководству одного из силовых ведомств, а также на источник в Минобороны.

Сейчас военным пенсионерам ежегодно выплачивается порядка 400 миллиардов рублей. Увеличение срока службы, по мнению авторов инициативы, позволит сэкономить крупную сумму, передает "Уралинформбюро". Эксперты уверены, что данная новелла снизит привлекательность военной службы.

По предварительным данным, законопроект, скорее всего, будет принят после президентских выборов в 2018 году.

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