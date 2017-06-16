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Tax free в России заработает с 1 октября 15 июня в 19:01

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На систему потратят 260 миллионов.

С 1 октября 2017 года в России заработает система tax free. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, передает "Уралинформбюро".

"Это распространенная практика во многих странах. Иностранцы, которые будут покидать нашу страну, смогут возвращать налог на добавленную стоимость с купленных здесь товаров, то есть 18% за минусом комиссии компании, которая будет оператором этой системы. Естественно, речь идет о жителях государств, которые не входят в Евразийский экономический союз", - сказал Д.Медведев.

Он добавил, что на внедрение такой системы потребуется около 260 миллионов рублей. "Рассчитываем, что в будущем она себя окупит за счет роста розничного товарооборота", - добавил премьер.

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