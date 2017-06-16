Запустив четырехэтапную акцию.

Свердловская полиция проводит профилактическую акцию "Подросток". Мероприятие призвано усилить эффективность работы по пресечению и профилактике правонарушений в подростковой среде.

"Первый этап "Безнадзорные дети" проводится с 13 по 17 июня. Второй этап "Условник" - с 3 по 7 июля. Третий этап "Семья" - с 1 по 5 августа. Четвертый этап - "Школьник" - с 28 августа по 4 сентября", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники органов внутренних дел будут выявлять факты жестокого обращения с детьми, беспризорных подростков, группы антиобщественной направленности, а также лиц, вовлекающих детей в противоправные деяния. Большое внимание будет уделено профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и самовольным уходам из семьи. Оказавшимся в трудной жизненной ситуации подросткам окажут необходимую помощь.

Кроме того, на особый контроль возьмут молодых людей, недавно вернувшихся из воспитательных колоний и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

"Увидели на перекрестке детей, занимающихся в опасном месте попрошайничеством или мытьем машин, дайте сигнал в полицию. Знаете, кто вовлекает подростков в кражи или в сеть наркотрафика, процесс хищения транспортных средств или в любые иные противоправные деяния, сообщите на круглосуточный "телефон доверия" ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61. Я уже не говорю про случаи, когда детей где-то подвергают сексуальным притеснениям, побоям, истязаниям", - сказал В.Горелых.