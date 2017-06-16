Для Исаакиевского собора нашли нового директораСегодня в 08:30
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Юрия Мудрова.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга назначил нового директора Исаакиевского собора. Им стал Юрий Мудров, сообщают федеральные СМИ.
Мудров работает в сфере культуры северной столицы с 1982 года. В разное время занимал руководящие должности в государственных музеях-заповедниках "Павловск", "Ораниенбаум", Государственном музее истории религии, а также в Санкт-Петербургском фонде культуры,
Место директора Исаакиевского собора стало вакантным после того, как свой пост покинул Николай Буров, возглавлявший учреждение с 2008 года. Он написал заявление по собственному желанию на фоне скандала с РПЦ. Власти Петербурга передали собор Русской православной церкви на 49 лет в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Это вызвало большой общественный резонанс.
С 31 мая обязанности директора исполняла замруководителя по связям с общественностью Ирина Вовненко. В соцсетях активно обсуждалось ее библиографическое творчество - любовные романы и детская литература. После этого появились слухи об ее скорой отставке, передает "Уралинформбюро".
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