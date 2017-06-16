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ДиКаприо отказался от "Оскара"Сегодня в 08:42

Награду забрали следователи.

Американский актер Леонардо ДиКаприо передал статуэтку "Оскар" сыщикам, расследующим дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии.

Как сообщает Reuters, статуэтка "Оскар" была подарена артисту студией Red Granite Pictures в качестве благодарности за работу над лентой "Волк с Уолл-cтрит", в которой ДиКапри сыграл главную роль. Еще в июле 2016 года компанию обвинили в привлечении 100 миллионов долларов, похищенных из малазийского фонда.

При этом уточняется, что ранее награда принадлежала другому американскому актеру – Марлону Брандо, известному ролью дона Корлеоне в киносаге "Крестный отец", передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Ди Каприо от бедной пенсионерки. Сегодня в 09:53

А она им нафига? Они же её всё равно продать не смогут. Ну, будет стоять статуэтка в кабинете у начальника полиции. что с того? Видимо, этот Оскар теряет в цене, раз её так легко передают другим, даже, если это знак признательности. Лучше бы денег им подкинул, ну или мне. Если бы он мне подарил эту статуэтку, то я бы ему сказала: "Нафига она мне? Мне ставить её некуда, квартирка маленькая, специальной полочки для неё нет". У меня есть статуэтка Каслинского литья, поинтересней будет, чем этот Оскар. А вот от денег я бы не отказалась.

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