Награду забрали следователи.

Американский актер Леонардо ДиКаприо передал статуэтку "Оскар" сыщикам, расследующим дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии.

Как сообщает Reuters, статуэтка "Оскар" была подарена артисту студией Red Granite Pictures в качестве благодарности за работу над лентой "Волк с Уолл-cтрит", в которой ДиКапри сыграл главную роль. Еще в июле 2016 года компанию обвинили в привлечении 100 миллионов долларов, похищенных из малазийского фонда.

При этом уточняется, что ранее награда принадлежала другому американскому актеру – Марлону Брандо, известному ролью дона Корлеоне в киносаге "Крестный отец", передает "Уралинформбюро".