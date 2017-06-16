С каждым годом все больше.

В российских продуктовых магазинах продают все больше бракованной продукции. По сравнению с прошлым годом объем некачественных продуктов питания увеличился на 600 тонн, сообщают газета "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Чаще всего "отличаются" импортная молочная продукция (количество брака выросло в 11 раз), а также отечественные фрукты и ягоды (количество брака увеличилось в 7,5 раз). Кроме того, сильно упало качество российского и зарубежного мяса (325,7 тонны и 287,5 тонны брака соответственно) и отечественных овощей (583,3 тонны брака), передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что бракованной считается та продукция, которая не соответствует ряду требований. Например, отсутствуют сопроводительные документы на продукты или зафиксировано несоответствие по микробиологическим и физико-химическим показателям. Роспотребнадзор снимает такие продукты питания с продажи и уничтожает.