Из-за пешеходов.

Максимальный штраф для водителей, не уступивших дорогу пешеходам, должен составлять 2500 рублей. Об этом гласит законопроект, принятый 15 июня в первом чтении приняла Госдумой РФ. Платить больше автомобилистам придется за непропуск не только пешеходов, но также велосипедистов и других участников движения, пользующихся преимуществом.

Законопроект был внесен на рассмотрение из-за роста количества подобных правонарушений. Так, за 2015 год возбуждено более 1,66 миллиона соответствующих административных дел. Это на 20 тысяч больше, чем годом ранее, говорится в пояснительной записке.

Сейчас штраф за непропущенного пешехода составляет 1,5 тысячи рублей, передает "Уралинформбюро".