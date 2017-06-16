В Швеции.

На помощь жителям Швеции, страдающим нарушениями сердечного ритма, будут приходить дроны-реаниматоры. Эффективность применения в экстренных случаях автоматизированных квадрокоптеров со встроенными дефибрилляторами исследовали в Каролинском институте в Стокгольме. Результаты эксперимента опубликованы в Journal of the American Medical Association.

В ходе клинических испытаний беспилотники 18 раз вылетали в точки, где ранее действительно были случаи остановки сердца. В среднем время прибытия дрона в радиусе 10 километров от места базирования составило 5 минут 21 секунду. Бригаде скорой на это потребовалось бы как минимум 22 минуты, что значительно сокращает шансы больного на выживание. Согласно статистике, за каждую минуту после остановки сердца и до приезда медиков шансы спасти пациента падают на 10%, передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что инструкции по проведению реанимационных мероприятий родным пациента будет по телефону давать сотрудник медицинской службы. В дальнейшем планируется оснастить дроны специальными спикерами.