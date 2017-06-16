Заразу разносят грызуны.

С начала 2017 года на Южном Урале 19 человек заразились геморрагической лихорадкой, сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина. Это почти в 5 раз больше аналогичного периода прошлого года.

Случаи зарегистрированы в Ашинском, Саткинском и Катав-Ивановском районах, передает "Уралинформбюро".

Геморрагическая лихорадка - очень опасное заболевание. Оно сопровождается поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов. Переносчиками вируса являются грызуны, выделения которых попадают в водоемы и на садовые овощи. Заражение происходит в случае несоблюдения правил личной гигиены.