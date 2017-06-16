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За капремонтом усилят федеральный контрольСегодня в 13:06

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Закон уже правят.

Министерство строительства и ЖКХ РФ намерено усилить контроль за ходом программы капремонта в регионах. Проект поправок в законодательство уже подготовлен, пишут "Известия" со ссылкой источник в ведомстве.

Сейчас Минстрой дает рекомендации по начислению платы и рациональному использованию средств. С принятием поправок ведомство целиком будет контролировать ход работ и инспектировать изменения размеров взноса за капремонт. За регионами останется право устанавливать размеры минимального взноса, поскольку при расчете необходимо учитывать местную специфику и возможности господдержки в субъекте. Но, если взнос завысят или занизят, регион получит предписание о необходимости его скорректировать.

Стоит отметить, что размер взносов за капремонт в стране колеблется от 3 до 30 рублей за квадратный метр. В Екатеринбурге и Свердловской области он составляет 9 рублей за "квадрат", передает "Уралинформбюро".

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