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Выживший в лесу 4-летний Дима Песков избежал пневмонииСегодня в 11:09

Он идет на поправку.

4-летний Дима Песков, проживший четверо суток в лесу под Рефтинским, пошел на поправку.

Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, у мальчика наблюдается положительная динамика. Он стал самостоятельно питаться. Подозрения на пневмонию не подтвердились. Но состояние малыша все еще остается тяжелым.

В пресс-службе ОДКБ №1 добавили, что ребенок пока находится в реанимации: "Сегодня ближе к вечеру будут известны результаты анализов на клещевой энцефалит".

Дима Песков заблудился в лесу под Рефтинским 10 июня 2017 года, когда поехал с родителями на природу. Мальчик скитался четверо суток, пока его не нашли волонтеры. Малышу удалось выжить благодаря хорошему физическому развитию и сообразительности: ребенок пил воду из болота и питался побегами сосен.

Ранее по теме:
Болотная вода и сосновые побеги - как выжил потерявшийся Дима Песков
Четыре дня в лесу: Диму Пескова нашли и везут в больницу

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Всё будет ХОРОШО! Сегодня в 11:19

Выздоравливай, малыш!

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