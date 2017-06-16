Он идет на поправку.

4-летний Дима Песков, проживший четверо суток в лесу под Рефтинским, пошел на поправку.

Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, у мальчика наблюдается положительная динамика. Он стал самостоятельно питаться. Подозрения на пневмонию не подтвердились. Но состояние малыша все еще остается тяжелым.

В пресс-службе ОДКБ №1 добавили, что ребенок пока находится в реанимации: "Сегодня ближе к вечеру будут известны результаты анализов на клещевой энцефалит".

Дима Песков заблудился в лесу под Рефтинским 10 июня 2017 года, когда поехал с родителями на природу. Мальчик скитался четверо суток, пока его не нашли волонтеры. Малышу удалось выжить благодаря хорошему физическому развитию и сообразительности: ребенок пил воду из болота и питался побегами сосен.



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