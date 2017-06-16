Компании пересматривают затраты.

Лишь 58% застрахованных сотрудников пользуются полисами ДМС. Такую статистику озвучили эксперты на конференции "HR-Challenge", которая прошла в Екатеринбурге в рамках проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций". Они также обсудили практическое применение digital-инструментов в HR, особенности HR-брендинга, организацию корпоративного обучения, внедрение аналитики в сферу управления персоналом, а также оптимизацию соцпакета компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

Специалисты Metro Cash and Carry представили данные крупнейшей консалтинговой компании Hay Group. Согласно им, среди существующих практик оптимизации соцпакета наиболее распространен пересмотр предоставляемых сотрудникам марок корпоративных автомобилей, сокращение представительских расходов, переход на онлайн-обучение, снижение лимитов по корпоративной мобильной связи.

Также нередко уменьшаются расходы на корпоративные мероприятия, а из ДМС исключается стоматология и обслуживание родственников работников. По статистике Metro, только 58% сотрудников пользуются полисами добровольного медстрахования. Представители компании пришли к выводу, что наиболее удачным решением может стать страхование сотрудников по ДМС только по предварительной заявке.

Следует отметить,, что в 2016 году был проведен опрос среди 31 крупной компании. В ходе него выяснилось, что самыми распространенными льготами для сотрудников являются полисы ДМС (100%), мобильная связь (97%), страхование жизни (90%), гибкий график работы (77%), служебный автомобиль (77%), льготы по болезни (74%) и питанию (71%), а также корпоративное обучение (71%).

Пятая часть из опрошенных компаний оптимизировала соцпакет, 81% этого не делали, а 7% - наметили данную работу. Чаще всего под нож шли льготы на питание (57%), обучение (43%) и служебный автомобиль (29%). При этом "реформа" не касалась страхования жизни, льгот по инвалидности и на фитнес.

Компании рассматривают и другие способы оптимизации соцпакета при одновременном повышении лояльности сотрудников. Например, предоставляют бонус за использованный отпуск, проводят профилактические осмотры. Также персонал воспринимает на ура удобный график и возможность работать удаленно.

Как поясняет директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин, оптимизация расходов с сохранением эффективность работы сотрудников и повышение их лояльность - непростая задача, но ее можно решить разными способами.

"Один из них – предоставление добровольного медицинского страхования сотруднику только по его предварительной заявке или же страхование с франшизой. Обычно размер франшизы колеблется от 10 до 30%. Именно столько застрахованный оплачивает сам, а остальное - страховщик. Сейчас компании охотнее сотрудничают с теми страховщиками, которые увеличивают объем услуг при сохранении стоимости договора и обеспечивают покрытие максимального количества возможных заболеваний", - отмечает он.

Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" от "АльфаСтрахование" стартовал в марте 2016 года. Он запущен в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия и порталом HeadHunter. Проект объединяет HR-директоров, экспертов в области управления персоналом, акционеров и руководителей компаний. Задача проекта - поиск и аккумуляция нового инструментария и компетенций, практик и успешных кейсов, обмен опытом для последующей успешной реализации в работе с персоналом в условиях турбулентного рынка.