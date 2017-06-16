Во время летних каникул.

Под Тюменью заработает лагерь для гениев. С 20 июня по 10 июля в "Сосновом бору" отдохнут около 300 учеников 8-10 классов.

Каждый из них "поступит" на факультеты, где их ждут занятия в 11 разносторонних проектах.

В физико-математической лаборатории школьники на практике применят знания, полученные на уроках физики и технологии. Изучив строение домашней электросети и системы водопровода, они проведут испытания и научатся самостоятельно устранять мелкие ЧП.

Под руководством кандидата технаук, преподавателя Тюменского лесотехникума Алексея Петрова подростки познакомятся с основами визуализации звуковых колебаний для диагностики нефтепроводов, пластиковых и металлических конструкций, энергетических систем. Также им предстоит создать аккумуляторы солнечной энергии.

В естественнонаучной лаборатории старшеклассники погрузятся в историю развития картографии, им предстоит проследить связи этой науки с географией, математикой, информатикой, историей и искусством.

В Урболабе кандидат географических наук, доцент ТюмГУ Александр Выходцев научит старшеклассников создавать 3D-модели городского пространства Тюмени с элементами экореконструкции. Навыки и знания помогут им на уроках географии, геометрии, информатики, экологии.

В геологической лаборатории тюменцы будут готовиться к Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов. Знатоков науки о земле ждут курсы по радиометрии, минералогии, гидрологии и другим направлениям.

О тюменских Кулибиных и уникальных достижениях земляков узнают воспитанники социально-гуманитарной лаборатории.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, школьников ждут инженерные соревнования, дискуссии с изобретателями, экскурсии на крупнейшие производственные площадки региона, творческие конкурсы, спортивные соревнования, квесты и защита проектов.