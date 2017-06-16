Насчитали свыше 8 тысяч.

8,6 тысячи нарушений обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок оздоровительных лагерей в 2017 году.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, речь идет о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований, связанных преимущественно с организацией питания и водоснабжения. Руководителей детских учреждений обязали устранить дефекты.

Свердловские лагеря также не избежали наказания. В ходе прошедших 465 обследований сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили 375 нарушений.

Свою работу в рамках первого этапа оздоровительной кампании в России начали примерно 39 тысяч учреждений, в которые заехало более 2,7 миллиона детей. 1037 лагерей открылись в Свердловской области, они приняли на оздоровление свыше 109 тысяч ребятишек.