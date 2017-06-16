Заявили в Минобороны РФ.

В результате авиаудара по сирийской Ракке, произведенного в мае 2017 года, мог быть уничтожен лидер запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ Абу-Бакр аль-Багдади. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщают федеральные СМИ.

Бомбардировка командного пункта руководства боевиков проводилась в ночь на 28 мая. На совещании, по данным оборонного ведомства, лидеры Исламского государства обсуждали отход из Ракки. Всего погибли около 30 полевых командиров среднего звена и порядка 300 боевиков их личной охраны. Сейчас Минобороны РФ проверяет, был ли среди них аль-Багдади.

Стоит отметить, что информация о гибели лидера террористов уже несколько раз появлялась в СМИ но каждый раз она не подтверждалась, передает "Уралинформбюро".