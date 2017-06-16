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Юные таланты Среднего Урала пройдут "курс молодого ученого"Сегодня в 14:04

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В образовательном центре "Золотое Сечение".

С 1 по 21 августа 2017 года на Среднем Урале пройдет первая академическая смена образовательного фонда "Золотое сечение" для талантливых детей и молодежи. Ее участниками станут 200 свердловских школьников, одаренных в области математики, информатики, физики и химии, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Свердловская область первой из российских регионов начала сотрудничать с федеральным центром "Сириус", специализирующимся на обучении талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой в декабре 2016 года.

Власти региона ставят задачу раскрыть потенциал ребят и дать им возможность реализовать себя. Обучение в фонде будет вестись по таким направлениям как наука, спорт, искусство и народные промыслы.

По словам Шмелевой, Средний Урал идеально подходит для запуска первой площадки, поскольку является высокотехнологичным регионом с четкими ориентирами развития и сильными педагогами. Важно и то, что высокую заинтересованность в развитии проекта проявил лично Евгений Куйвашев, а также ведущие вузы и работодатели области.

"Развитие и включение одаренных школьников и самых результативных студентов в российский рынок высоких технологий – наша главная задача", – подчеркнула руководитель фонда.

Обучать талантливых детей будут ведущие педагоги спортивных и физико-математических школ, а также известные художники. Так, например, участники предстоящей смены по направлению "Наука" получат новые знания на специализированных занятиях "Инновационная деятельность и трансфер технологий", "Основы проектирования WEB-приложений", "Основы WEB-разработки", "Схемотехника и робототехника". В практическую часть войдут лекции и семинары, контрольные мероприятия и обучение проектной деятельности. Сидеть целыми днями за столом не придется – ребят ждут многочисленные спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

Итоги работы школьников оценят ведущие специалисты производственных предприятий и научных центров Среднего Урала.

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