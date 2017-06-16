"Уралтрансмаша".

В сентябре 2017 года екатеринбургскому Трамвайно-троллейбусному управлению передадут на испытание новый трамвай "Уралтрансмаша" модели 71–415. Сегодня вагон презентовали главе администрации уральской столицы Александру Якобу, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Вагон, рассчитанный на 33 сидячих места, будет низкопольным, с панорамными окнами. Его стоимость составит 28-29 миллионов рублей.

По словам Якоба, если трамвай успешно пройдет тест-драйв, то мэрия поставит вопрос об обновлении парка ТТУ. "Мы будем рассматривать программу, будем обращаться в субъект РФ, в федеральное правительство", - пояснил сити-менеджер.