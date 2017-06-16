Мужчины поделились на 2 лагеря.

Жители России считают необходимым утвердить День отца официальным праздником. За эту идею высказались 62% опрошенных россиян, сообщает ВЦИОМ.

Семейные торжества, по мнению респондентов, помогают больше времени времени проводить в кругу родных и благодарить близких за тепло и заботу. Против появления официального Дня отца высказались 14% россиян – они считают подобные праздники незначительными.

Примечательно, что идею в большей степени поддержали женщины (67%) и молодежь (78%). Доля мужчин оказалась ниже – 55% опрошенных, передает "Уралинформбюро".