Гостей ждет радушный прием.

14 октября 2017 года в Екатеринбург прибудет делегация участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Программа их пребывания на Урале уже утверждена, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сначала 200 иностранцев познакомятся с регионом с помощью видеороликов и пообщаются с консулами, представляющими их страны в уральской столице.

На следующий день участники делегации посетят лекцию "Глобальные тренды мировой экономики и устойчивое развитие" и примут участие в мастер-классе "Секреты кросс-культурных коммуникаций". После этого их ждет интерактивная деловая игра "Лидеры мировой экономики и международного бизнеса. Востребованные компетенции в цифровую эпоху".

Во время "Хоровода дружбы" гости и молодежь Екатеринбурга запишут видеообращение для сверстников, работающих в Сочи - на главной площадке фестивале.

Третий день на уральской земле начнется с зарядки с известным спортсменом и продолжится экскурсией на одно из промышленных предприятий. Ближе к вечеру иностранная молодежь посетит Екатеринбургский музей изобразительных искусств. На заключительном ужине гости получат памятные подарки и проверят свои силы в интеллектуальной игре.

"Мы постарались сделать программу пребывания иностранных гостей в Екатеринбурге максимально разнообразной: включили образовательные, развлекательные, культурные мероприятия, добавили активности и оставили время для отдыха. В Екатеринбурге для ребят также будет организована обзорная экскурсия по городу", - рассказала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет 14-21 октября 2017 года. В Сочи съедутся более 20 000 человек из 150 стран, Свердловскую область представят 175 участников. Помогать в организации масштабного мероприятия будут 7000 волонтеров, в том числе 90 среднеуральцев. Екатеринбург вошел в число городов, включенных в региональную программу международного форума.

Стоит отметить, что в последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 1985 году. XIX фестиваль станет первым, который развернется не в столице принимающей страны.