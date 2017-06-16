В рамках Ural Music Night.

19-22 июня 2017 года в екатеринбургском Академическом состоятся Дни музыки. В разных частях района, включая площадки у символа студенческих стройотрядов и скульптуры "Вера. Надежда. Любовь", выступят музыканты и акапельные коллективы уральской столицы.

Мероприятие организовано АО "РСГ-Академическое" и "Уральская ночь музыки" в преддверии международного фестиваля Ural Music Night.

Среди выступающих лауреат российских и зарубежных вокальных конкурсов - группа NonSugar. Музыканты исполнят песни Frank Sinatra, Eric Clapton, The Beatles и других известных исполнителей.

Как сообщили "Уралинформбюро" организаторы, в рамках Дней музыки гости также услышат популярные сочинения Шуберта, Листа, Рахманинова в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов, студентов Уральского музыкального колледжа.