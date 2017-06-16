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Чиновники Ямала оплачивали "мертвые" работыСегодня в 16:29

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Их ждет суд.

Прокуроры нашли свыше 200 нарушений закона в деятельности чиновников Ямала. Должностные лица попались на затягивании сроков переселения людей из аварийного жилья и махинациях с документами, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В частности, в Ноябрьске подрядчик, сносивший дома по муниципальному контракту, получил из бюджета деньги за невыполненные работы. В Тазовском районе в эксплуатацию был сдан дом, непригодный для проживания: застройщик не выполнил работы, предусмотренные проектом, а чиновники не потрудились провести осмотр здания перед сдачей.

По результатам проверки внесено 22 представления и 1 протест. В суд направлено 2 исковых заявления.

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