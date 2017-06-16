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По Красной планете разгуливает крабСегодня в 15:26

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Утверждают уфологи.

Фотографии еще одного "обитателя" Марса выложило в Сеть NASA. На снимках, сделанных марсоходом, уфологи разглядели нечто, отдаленно напоминающее морского краба, передает "Уралинформбюро".

Одни искатели внеземных цивилизаций уверяют, что их находка - не что иное, как коренной житель Красной планеты. Другие говорят о том, что краб прилетел на Марс на космическом корабле.

Из фотографий марсианского "членистоногого" смонтировали видеоролик, которые активно набирает популярность в Интернете.

Стоит отметить, что на сделанных роверами снимках часто находят те или иные предметы и животных. Это можно объяснить оптическим обманом - игрой света и тени, а также бурной людской фантазией.

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