С украинской армией.

Екатеринбуржец Алексей Зонов погиб в районе села Желобок под Луганском во время стычки с украинской армией. Это случилось 7 июня 2017 года, сообщают знакомые мужчины.

Алексей Зонов уехал на Донбасс весной. У него осталась 11-летняя дочь, передает "Уралинформбюро".