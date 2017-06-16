В выходные.

На Урале 17, 18 и 19 июня ожидается серьезное ухудшение погоды. Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Югре. По прогнозам синоптиков в регионах пройдут дожди, грозы, град, местами ветер усилится до 25 метров в секунду.

Спасатели предупреждают: из-за непогоды осложнится дорожная обстановка, возможны нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики. Во время непогоды региональные ГУ МЧС советуют уральцам не выходить из зданий. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от поездок и не парковать машины под деревьями, передает "Уралинформбюро".

В начале июня прошедший по Среднему Уралу ураган повредил десятки зданий, оставил без света тысячи человек, под рухнувшим в Нижнем Тагиле деревом погиб екатеринбуржец, не менее восьми свердловчан пострадали из-за разгула стихии.