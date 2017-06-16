Энергетикам грозит крупный штраф из-за ошпаренных тюменцевСегодня в 16:35
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В числе пострадавших - 5 человек.
На АО "Тепло Тюмени" завели административное дело из-за горожан, ошпаренных во время испытаний трубопроводов.
ЧП произошло 25 апреля 2017 года. Энергетики проверяли сети повышенной температурой. Трубы лопнули сразу на нескольких улицах. Пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы.
Административное дело возбудили по статье "Нарушение требований промышленной безопасности". Санкция данной статьи предусматривает приостановление деятельности предприятия до 90 суток или штраф до 300 тысяч рублей.
АО "Тепло Тюмени" внесено представление, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Она предусматривает до 2 лет лишения свободы.
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