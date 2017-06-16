Каждый седьмой – льготник.

Более 358 000 юных свердловчан отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях. Почти 53 000 из них – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Практически полным составом в лагеря выедут ребята, состоящие на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних.

Как рассказали "Уралинформбюро" в региональном министерстве образования, на проведение летней оздоровительной кампании из бюджета выделено порядка 1,3 миллиарда рублей. Более миллиарда направлено в виде субсидий муниципальным образованиям – на приобретение путевок для детей и обеспечение лагерей.

Финансово родителей маленьких отпускников поддерживают несколькими способами. Во-первых, льготные путевки выделяют работодатели. На эти цели в бюджете заложено более 25 миллионов рублей. Во-вторых, при покупке путевки самостоятельно можно обратиться за выплатой компенсации (составляет от 25 до 90% средней в регионе стоимости отдыха).

Что касается льготных категорий свердловчан, то они оплачивают 10-20% цены, а путевки в санаторно-курортные организации чаще всего предоставляются им бесплатно.

Следует отметить, что средняя стоимость путевки на 21 день в загородный оздоровительный лагерь составляет в этом году 14 851 рубль.