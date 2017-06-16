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"МРСК Урала" инвестирует в подстанцию "Лобва" более 5 миллионовСегодня в 16:53

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Повысив надежность электроснабжения 4 поселков.

Специалисты "Свердловэнерго" приведут в порядок подстанцию 110/35/6 кВ "Лобва". Энергообъект был приобретен "МРСК Урала" в 2016 году.

В 2017 году на подстанции намечен значительный объем ремонтных и проектно-изыскательских работ. На эти цели предусмотрено более 5 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", сейчас энергетики завершают обновление силового трансформатора, капремонт ключевых элементов оборудования центра питания.

Также запланировано проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции системы оперативного тока, установке средств охранно-пожарной сигнализации и нового ограждения "Лобвы".

Благодаря этому будет повышена надежность электроснабжения 4 поселков Новолялинского городского округа - Лобвы, Лопаево, Коптяки и Ляля-Титово .

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