Повысив надежность электроснабжения 4 поселков.

Специалисты "Свердловэнерго" приведут в порядок подстанцию 110/35/6 кВ "Лобва". Энергообъект был приобретен "МРСК Урала" в 2016 году.

В 2017 году на подстанции намечен значительный объем ремонтных и проектно-изыскательских работ. На эти цели предусмотрено более 5 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", сейчас энергетики завершают обновление силового трансформатора, капремонт ключевых элементов оборудования центра питания.

Также запланировано проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции системы оперативного тока, установке средств охранно-пожарной сигнализации и нового ограждения "Лобвы".

Благодаря этому будет повышена надежность электроснабжения 4 поселков Новолялинского городского округа - Лобвы, Лопаево, Коптяки и Ляля-Титово .