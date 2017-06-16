Года через два.

Поклонников панд в скором времени порадуют необычными турами. Первый в мире туристический маршрут, посвященный черно-белым медведям, появится в провинции Сычуань на юго-западе Китая, пишет South China Morning Post.

В него войдут несколько десятков объектов, в том числе научно-исследовательская база, заповедник для панд, а также тематические отели и турбазы для любителей путешествовать на велосипеде. Все они будут расположены недалеко от административного центра Сычуани - города Чэнду, передает "Уралинформбюро".

Запустить проект планируется через пару лет, после того как будет создана вся необходимая инфраструктура, в том числе дороги.

Следует отметить, что интерес к краснокнижным большим пандам растет год от года.