Он будет обслуживать их в течение 2 лет.

В Екатеринбурге объявили конкурс по выбору перевозчика для обслуживания трех маршрутов - №73 (Совхозная — ДМБ №9), 082 (Монтажников - КОР), 08 (Хладокомбинат №3 - Таганская).

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт будет действовать 2 года. Начальная цена контракта - 59 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

Обязательные условия для перевозчиков - наличие автобусов большого или среднего классов вместимости, машины должны быть не старше 7 лет и с экологическим классом не ниже третьего. Весь транспорт помимо этого должен быть оборудован системами GPS или ГЛОНАСС.

Итоги аукциона будут известны 6 июля 2017 года.

Стоит отметить, что сейчас в уральской столице проходит транспортная реформа. Изначально чиновники планировали отменить с 1 июля 2017 года все 114 автобусных маршрутов и вместо них организовать 62. Однако после поднявшейся волны возмущения они пересмотрели планы. В течение 2017 года исчезнет всего 15 маршрутов. Остальные будут разыграны на аукционах.